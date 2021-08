Exactement 39 jours après la fin du Tour de France, Philippe Gilbert effectuait ce jeudi sa rentrée en compétition. Le Wallon s’est classé 9e, son meilleur résultat depuis des mois. À l’arrivée, ses sentiments étaient pourtant mitigés, notamment parce qu’il avait souffert de problèmes techniques.

"J’ai pensé abandonner, car ce n’est pas la première fois, pestait-il. Ma selle n’était pas bien serrée, j’ai dû changer de vélo et celui que j’ai pris n’était pas vraiment à ma taille. Moralement, c’est difficile quand votre vélo n’est pas en ordre, c’est plus qu’énervant. Après, les jambes, ça allait. Je reprenais après une longue interruption. Près de six semaines, c’est long, plus que d’habitude, mais c’est comme ça. Il n’y avait pas grand-chose d’autre de possible et j’ai bien travaillé. Finalement, j’étais bien, dans les derniers kilomètres, quand il fallait être devant, j’avais les jambes. J’aurais préféré des kilomètres en plus."

Le coureur de Lotto-Soudal a été impressionné par la prestation de son ami Remco Evenepoel. "Son numéro était impressionnant. Quand la première décision est tombée, j’étais un peu trop loin et j’avais des équipiers, Wellens, Ewan, devant. L’interruption à cause de l’incendie, c’était aussi bizarre. Ça coupe votre effort. La manière avec laquelle il est reparti, c’était aussi incroyable. C’est un spécialiste du chrono, il aime ça partir de zéro et aller à fond tout de suite."

"Vu la condition que j'ai, ça serait bizarre de ne pas y être"

La saison du Liégeois n’a pas été exceptionnelle, jusqu’ici, mais il est bien décidé à finir en force et en beauté le 19e volet de sa carrière chez les pros. Après la Course des Raisins, le coureur de Lotto-Soudal sera ce samedi à la Brussels Classic puis, dès lundi, au Tour du Benelux. "Comme Overijse, la Brussels Classic est une belle course. Mais ce sont aussi des courses au niveau global moins élevé que dans une grande classique, la course est souvent moins organisée et on peut être piégé n’importe où. Je veux faire le final samedi."

Pour l’ancien champion du monde, il est aussi primordial de se montrer et de prouver à Sven Vanthourenhout qu’il mérite une sélection pour l’Euro à Trente (12/09) et, surtout, pour le Mondial (26/09) à Louvain.

"J’ai discuté avec Vanthourenhout", poursuit Gilbert qui sera vraisemblablement repris dans la sélection pour l’Euro mais rêve surtout de l’épreuve arc-en-ciel, où il espère une 16e sélection. "Ma saison n’a pas été exceptionnelle jusqu’ici, mais je sais ce que j’ai fait, comment je suis et comment je serai le jour-J. Je ne comprendrais pas de ne pas être au Mondial. Vu la condition que j’ai, ce serait bizarre de ne pas y être, mais pour cela, je dois d’abord faire les courses, notamment le Tour du Benelux, et prouver comment je suis. C’est sur le vélo que je dois montrer que je mérite d’y être."