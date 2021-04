Après avoir annoncé son retour aux Ardennaises, Philippe Gilbert s’est exprimé sur Eurosport à propos de divers sujets.

Philippe Gilbert a annoncé ce lundi qu’il reprendrait la compétition à l’occasion de la Flèche wallonne, le 21 avril, quatre jours avant Liège-Bastogne-Liège. "Je suis content, ce sera sympa de fêter les dix ans de mes premières victoires sur ces courses" , a dit le Liégeois sur Twitter.

Plus tard, il s’est aussi exprimé dans le podcast Bistrot Vélo. "J’aimerais gagner une course, puisque cela ne m’est pas encore arrivé chez Lotto-Soudal, au mieux, j’ai fini deuxième. Je suis un gagneur, donc ça me manque de ne pas gagner, mais il faut être réaliste, ce ne sera pas à la Flèche ou à Liège. Mais pourquoi pas dans les courses suivantes, à Dunkerque, ou plus tard au Tour ?"