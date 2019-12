Le bleu de son maillot Deceuninck-Quick Step contraste avec le ton rouge et blanc de ses nouveaux coéquipiers de Lotto-Soudal. Actuellement en stage sur l’île de Majorque avec sa nouvelle formation, Philippe Gilbert ne peut pas encore porter les équipements qui seront les siens à partir du 1er janvier 2020. Mais mis à part cette nuance de couleurs et de sponsors, Philippe Gilbert donnait l’impression d’avoir toujours été là, d’avoir toujours fait partie de cette structure qu’il retrouve après huit saisons passées dans d’autres équipe. Et pour son retour, il n’a pas eu besoin de temps d’adaptation.