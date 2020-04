Le Wallon était l'invité de l'émission Extra Time Koers sur Sporza.

Après plusieurs semaines d'incertitude, les coureurs ont trouvé un nouvel objectif vers lequel se tourner : une fin de saison dense et intense avec plus particulièrement le Tour de France désormais prévu du 29 août au 20 septembre. Le nouvelle ébauche du calendrier établi par l'UCI a été accueillie positivement par l'ensemble du peloton. Les coureurs ont désormais plus de certitudes et savent vers quoi ils se dirigent. C'est ce qu'a confirmé Philippe Gilbert lors de l'émissionsur

Mais malgré les annonces de l'UCI, il reste encore plein de question non résolues : "Que diront les autorités ? Peut-être que la France demandera à ce que tous les ressortissants de ses pays voisins ne pourront traverser la frontière qu'en voiture, mais les coureurs venant d'autres continents devront peut-être rester deux semaines en quarantaine", se questionne le Wallon à propos des différents transferts inhérents au métier de sportif de haut niveau, "pour ce genre de décisions, nous devrons également être tenus au courant à temps. Pourrais-je aller d'un pays à l'autre pour y disputer des courses ou devrais-je faire un choix ?"

L'ancien champion du monde estime que si les conditions le permettent, il faudra courir un maximum à partir du 1er août : "La chance existe que le virus revienne et que tout soit de nouveau mis à l'arrêt. Devons-nous attendre une année entière avant de pouvoir à nouveau courir ? Ou devons-nous courir le plus possible dès que le feu vert sera donné et attendre de voir s'il redevient éventuellement rouge ?", poursuit Gilbert, qui estime de toute façon que disputer les classiques au printemps sera très particulier : "Nous fonctionnons avec une horloge biologique qui agit sur le poids. Par exemple, j'ai personnellement déjà essayer d'arriver plus affuté lors de la période de Paris-Nice, Tirreno et de Milan-Sanremo. J'étais mieux mais je ne suis pas parvenu à y arriver au top de ma forme. Chez moi, cela vient avec la chaleur. Je pense que j'ai besoin de la chaleur pour bien prester."

Si Gilbert espère que les compétitions vont bel et bien pouvoir reprendre au mois d'août, il pense également qu'il va falloir courir localement dans quelques pays comme la France, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne : "Au niveau logistique, il faut rester logique."