Jelle Wallays, Nikolas Maes, Gerben Thijssen et Florian Vermeersch sont les autres Belges de la sélection où l'on retrouve également le Néerlandais Brian van Goethem et l'Allemand John Degenkolb, récent vainqueur d'une étape sur le Tour du Luxembourg.

"Gilbert et Degenkolb sortent d'un bon Tour du Luxembourg. Entretemps, Gilbert a encore participé à la Flèche de Gooik où il a été repris par le peloton à 150 mètres de la ligne. Comme les deux coureurs sont en bonne forme physiquement, on peut s'attendre à quelque chose de leur part dans ce BinckBank Tour. Notre objectif est de jouer le classement général avec Philippe Gilbert et une victoire d'étape avec John Degenkolb", a précisé Kurt Van De Wouwer, le directeur sportif de Lotto Soudal.

Le BinckBank Tour, dont le format a été raccourci à cause du coronavirus, débute mardi avec la première étape entre Blankenberge et Ardooie (132,1 km).