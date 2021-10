Neuf cents jours après sa victoire à Paris-Roubaix, Philippe Gilbert est revenu sur les routes du Nord. De Busigny, à quelques kilomètres de l’entrée en Enfer, jusqu’à la sortie de la Trouée d’Arenberg, le Liégeois a reconnu avec ses équipiers de Lotto-Soudal les douze premiers secteurs pavés.

Cette reconnaissance semble importante avec plusieurs changements de parcours ?

"C’était intéressant. Il y a plus de tronçons en montée, ce sera plus exigeant. Ce sera le Paris-Roubaix avec le plus de dénivelé depuis des années."