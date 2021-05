La venue du Liégeois sur les ribinoù est chaudement accueillie par des organisateurs échaudés par la crise sanitaire.

Philippe Gilbert n’a plus participé au Tro Bro Leon depuis dix-huit ans. En 2003, il avait en effet terminé second.. Un bail qui s’explique en partie par l’ancienne position dans le calendrier de l’épreuve désormais classée UCI ProSeries. "Nous voulions l’avoir depuis quelque temps déjà mais la course se déroulait en même temps que l’Amstel Gold Race. Avoir déplacé l’épreuve à la mi-mai est une bonne chose car il est désormais plus facile de réunir un beau plateau", concède Jean-Paul Mellouet.