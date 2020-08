Les champions se respectent beaucoup entre eux. Très attaché à l’histoire de son sport et aux valeurs des victoires, Philippe Gilbert voue beaucoup de respect aux vainqueurs de Milan-Sanremo. Pour avoir tenté à quinze reprises de le remporter, il sait que le monument italien est tout sauf une loterie, même si cette longue course est souvent décrite de cette manière.

Ce samedi, il tentera d’enfin la remporter, pour sa seizième participation. Nous avons fait le tour de plusieurs anciens vainqueurs de la classique italienne pour qu’ils s’expriment sur la fameuse quête de Philippe Gilbert : celle de remporter les cinq monuments, puisque Milan-Sanremo est le seul qui manque à son palmarès, lui qui a déjà remporté deux fois le Tour de Lombardie (2009 et 2010), une fois Liège-Bastogne-Liège (2011), une fois le Tour des Flandres (2017) et une fois Paris-Roubaix (2019).

Tous sont admiratifs du palmarès de Philippe Gilbert.

À commencer par Vincenzo Nibali. Qui en connaît un rayon en matière d’histoire du cyclisme, lui qui est également rentré dans un cercle très fermé, celui de vainqueur des trois grands tours.

"Gagner les cinq monuments fait partie des symboles éternels de l’histoire du vélo", nous raconte celui qui avait gagné, au panache et en solitaire, Milan-Sanremo il y a deux ans, en 2018. "C’est comme gagner au moins une fois les trois grands tours. Cela reste à tout jamais. Personnellement, dans une saison, je me fixe toujours des objectifs très clairs. Un grand tour et des classiques. De mon côté, j’ai déjà eu cette consécration d’avoir gagné les trois grands tours. C’est un couronnement en tant que coureur de grand tour. Celui des cinq monuments l’est pour les coureurs de classiques. Moi, jusqu’à présent, j’ai remporté deux fois le Tour de Lombardie (NdlR: comme Philippe Gilbert) et Milan-Sanremo… quand je m’y attendais le moins ! Je vise toujours ces courses, y compris Liège-Bastogne-Liège, que je rêve de remporter."