Les Belges ont débuté la saison en force. Et ils ont continué sur cette magnifique lancée sur la première manche du World Tour, puisque Jasper Philipsen s’est imposé sur l’étape d’ouverture de l’UAE Tour. Pour décrocher le onzième succès, déjà, de nos compatriotes en à peine un peu plus de trois semaines de course !