Puebla de Sanabria. Un nom qui résonne encore dans les oreilles des supporters de Jonas Van Genechten. Le sprinter wallon s’y était imposé il y a quatre ans, sur cette même Vuelta, pour la dernière arrivée du Tour d’Espagne dans cette ville de Castille-et-Léon. Et, quatre saisons plus tard, rien n’a changé : c’est encore un Belge qui s’est montré le plus rapide dans ce sprint particulier, sinueux et en montée.

Avec cette fois la victoire de Jasper Philipsen. Une véritable délivrance pour le très prometteur jeune sprinter belge, qui attendait ce grand succès depuis son arrivée chez les pros, l’an passé. L’ancien double vainqueur du Triptyque des Monts et Châteaux avait certes gagné sur tapis vert une étape du Tour Down Under pour son entrée au plus haut niveau, mais ce grand ambitieux, qui n’a que 22 ans, visait plus.