Mathieu van der Poel attire tous les regards avec quatre premières courses sur route flamboyantes cette saison. Le champion du monde de cyclocross remet à nouveau au goût du jour la percée des spécialistes des labourés au sein des meilleurs coureurs de classique. Wout Van Aert a hâte de lui prendre le relais. Et Thomas Pidcock aussi. Plus jeune que les deux rivaux néerlandais et belge, l’Anglais a réalisé des débuts étincelants sur la route, chez les pros.