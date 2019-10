Dans une édition très animée, un groupe d'une trentaine de coureurs est sorti très loin de l'arrivée. Dans ce groupe, on retrouvait notamment Jasper Stuyven, Oliver Naesen, Edward Theuns, Alvaro Hodeg ou encore Florian Sénéchal. Malgré les efforts des équipes Corendon, pour Tim Merlier, et Vital Concept, le peloton n'a jamais réussi à refaire son retard.

Dans les derniers kilomètres, les attaques se sont multipliées. Frederik Frison et Petr Vakoc ont tenté leur chance mais la course s'est finalement jouée au sprint. Dans le dernier virage, Alvaro Hodeg est tombé lourdement et n'a pu disputer sa chance.

Le coureur de la formation Sport Vlaanderen Piet Allegaert s'est finalement imposé pour remporter son premier succès professionnel, devant Florian Sénéchal et Jasper Stuyven.

Le champion du monde Mads Pedersen, qui arborait pour la première fois son maillot arc-en-ciel a rapidement été décramponné et a abandonné avant d'arriver sur le circuit final. Le Danois affirmait ce matin être tombé malade cette semaine.