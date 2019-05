Baptiste Planckaert a longtemps espéré offrir une nouvelle victoire à son équipe Wallonie Bruxelles.

Mais il a dû se contenter de la deuxième place. "Je suis déçu", commente-t-il. "Quand j’étais devant avec Terpstra et Riesebeek, je pensais que cela allait enfin me sourire, car je suis rapide. Mais quand j’ai vu revenir les deux coéquipiers de Terpstra, j’ai tout de suite senti que cela allait être compliqué." Solide, le Flandrien a néanmoins répondu à toutes les attaques de ses adversaires. "Riesbeek ne passait plus et je n’avais pas d’autres options, je devais réagir si je voulais avoir une chance de jouer la victoire", poursuit Baptiste Planckaert. "Mais au sprint, Boudat a été plus rapide que moi. C’est dommage, car je tourne vraiment autour de la victoire ces temps-ci et il me tarde de gagner à nouveau." Il s’est consolé avec le maillot de leader de la Bingoal Cycling Cup. "Ce n’est pas un objectif prioritaire, mais on verra où je suis dans ce classement en septembre", ajoute-t-il.