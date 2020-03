Au total, 4.221 passionnés de vélo ont parcouru virtuellement les 57 derniers kilomètres de Milan-Sanremo, samedi. Vincenzo Nibali, vainqueur de l'épreuve réelle en 2018, figurait parmi eux.

Milan-Sanremo n'a pas eu lieu cette année en raison de la crise sanitaire du coronavirus, mais cela n'a pas enchanté les 4.221 participants en ligne samedi. Ils ont tenu à "parcourir" les 57 derniers kilomètres de la course, partant d'Alassio et s'achevant sur la Via Roma. En chemin, ils ont "passé" les Tre Capi, Cipressa et Poggio.

En plus de Nibali, Alberto Bettiol, vainqueur du Tour des Flandres en 2019, a également pris le départ. De grands noms du passé comme Maurizio Fondriest (vainqueur en 1993) et Ivan Basso étaient également présents.

"Milan-Sanremo est une course qui occupe une place particulière dans mon coeur", a commenté Nibali. "J'y ai vécu l'une de mes plus belles victoires. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire la course d'une manière nouvelle et amusante. J'ai pu rouler aux côtés de mes fans, même si c'était virtuel. J'appelle tout le monde à être patient pendant cette période difficile, à rester chez soi et à faire de la course indoor".