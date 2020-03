Le Remoucastrien avait marqué la date du 21 mars d'un gros trait rouge dans son agenda.

C'est ce samedi que les classiques du printemps devait reprendre après l'apéritif que constituaient le CIrcuit Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles et Le GP Samyn. Celle qu'on surnomme la Primavera (printemps en italien) sonnait le début d'une suite effrénée de courses d'un jour se terminant le 26 avril prochain avec Liège-Bastogne-Liège en passant par le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais comme tout le monde le sait, le coronavirus a eu raison de ces courses qui n'avaient, pour la plupart d'entre elles plus été annulées depuis la seconde guerre mondiale.

Mais il y a un coureur qui était certainement plus motivé que les autres pour disputer le premier monument de la saison : Philippe Gilbert.

(...)