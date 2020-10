Tour des Flandres 2020, réservez la date du 18 octobre

Le Tour des Flandres est la plus importante course cycliste sur route en Flandre. Organisée par Flanders Classics, elle fait partie de la compétition UCI World Tour. Elle est réservée aux élites et a vu la première édition pour hommes organisée en 1919. Depuis 2004, une course féminine a lieu le même jour que pour les professionnels hommes, mais la distance est plus courte. Chez les femmes élites, cette session sera donc la 17e édition.

Pour cette année, le Ronde van Vlaanderen devait se dérouler le 5 avril. Mais comme la plupart des événements sportifs, il a aussi été reporté à cause de la pandémie du coronavirus. Après plusieurs mois d’attente, les coureurs pourront finalement se disputer « la plus belle des Flandres » le 18 octobre 2020.

Cette édition 2020 sera un peu différente des autres. La distance sera plus courte d’environ 30 kilomètres par rapport à celle de 2019. Elle ne fera donc que 241 kilomètres au lieu des 260 à 265 kilomètres des sessions précédentes. Chez les femmes, la distance à parcourir est de 131 kilomètres.

Le parcours connaît évidemment quelques changements, et pas des moindres. En effet, le peloton n’aura pas à traverser la célèbre route pavée en bosse Mur de Grammont. Tembosse ne fera pas non plus partie du trajet. Si le Valkenberg a été intégré au De Ronde, l’enchaînement Vieux Quaremont-Paterberg, ascension décisive, reste toutefois inchangé. La course démarrera à Anvers pour les hommes et à Audenarde pour les femmes.

Pour cette année, 25 équipes participeront au Tour des Flandres chez les hommes. Le gagnant succèdera à Alberto Bettiol. Chez les femmes, l’organisation accueillera 24 équipes, et la championne héritera la place de l’Italienne Marta Bastianelli.

Le public pourra supporter leurs coureurs préférés le long du parcours, sauf au départ, dans les secteurs pavés et dans les côtes. Il doit aussi porter un masque.

