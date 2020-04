Le Championnat d'Allemagne n'aura pas lieu, le maire de Plumelec veut que celui de France soit aussi annulé.

Alors que le peloton espère la reprise, de plus de plus de coureurs (et de fans de vélo) craignent que celle-ci n’arrive pas cette année. La priorité doit, plus que jamais, doit être la sortie de cette crise du coronavirus. Si l’Union Cycliste Internationale planche à la confection d’un calendrier très condensé, le conditionnel reste de mise. Car si l’UCI espérait revoir des courses en juillet et des épreuves World Tour en août, cela se complique avec les interdictions de plusieurs gouvernements par rapport aux événements de masse jusqu’à la fin de l’été.

L’Allemagne vient par exemple de décider d’annuler ses championnats nationaux, qui avaient été reportés fin août. "Comme les grands événements ne peuvent avoir lieu jusqu’au 31 août et que les prévisions au delà de cette date sont incertaines, nous n’avons pas la possibilité de tenir les Championnats d’Allemagne cette année", indique l’organisation. Maximilian Schachmann, le récent vainqueur de Paris-Nice, soit la dernière course organisée cette saison pour l’instant, va donc pouvoir conserver son maillot de champion d’Allemagne plus longtemps. En France, le maire de Plumelec, où doit avoir les championnats nationaux à la fin du mois d’août, plaide lui aussi pour une annulation de l’édition 2020. "Ces championnats réunissent largement plus de 5000 personnes et étaient prévus fin août...", a-t-il déclaré à Ouest-France. "Ils n'auront donc pas lieu. La sagesse doit l'emporter. Il est temps que le sujet soit classé."

En Belgique, la même question se pose. Surtout que les organisateurs ne veulent pas d’une solution à huis clos.

Plusieurs nationaux tombent donc à l’eau. Avant le reste de la saison ?