Pogacar remporte le Championnat de Slovénie du contre-la-montre.

Primoz Roglic n’a donc pas réussi le doublé. Une semaine après avoir battu Tadej Pogacar sur la course en ligne du Championnat de Slovénie, le dernier vainqueur de la Vuelta a échoué, ce dimanche, sur l’épreuve du contre-la-montre. Sur les quinze bornes du parcours entre Zgornje Gorje et Pokljuka, il a terminé à neuf secondes de son jeune rival. Jan Polanc, coéquipier de Pogacar chez UAE Emirates, complète le podium. Il s’agit du cinquième succès cette saison de Tadej Pocacar après deux étapes et le classement final du Tour de la Communauté de Valence et une étape de l’UAE Tour. Il revient donc à hauteur de Remco Evenepoel.