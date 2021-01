Les bourrasques qui soufflent sur le désert émirati, où la formation UAE est actuellement rassemblée pour un stage collectif, ont beau soulever d’aveuglants bancs de sable, Tadej Pogacar a tracé dans le Golfe le cap de sa saison 2021.

Entre ses ambitions ardennaises et une seconde participation à la Vuelta, le dernier vainqueur de la Grande Boucle défendra surtout son titre sur "la plus grande course du monde".

Tadej, votre statut dans le peloton mais aussi en Slovénie a forcément changé depuis votre succès sur le Tour de France. Comment composez-vous avec celui-ci ?

(...)