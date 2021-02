Début janvier, lors de la présentation virtuelle de son équipe à la presse organisée en marge d’un stage collectif à Abu Dhabi, Tadej Pogacar avait avancé que le plus grand défi qui l’attendait à l’aube de cette nouvelle saison serait peut-être de devoir composer avec le dossard n°1 sur le prochain Tour de France, celui de tenant du titre qui focalise forcément les regards et attise les attentes. "Je n’ai encore jamais eu à gérer cette étiquette, même sur une plus petite épreuve pro", soufflait alors le coureur de chez UAE Team Emirates.