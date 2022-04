Enfermé aux 100 mètres par ses trois adversaires, il a terminé au pied du podium. Rageur et frustré sur la ligne, il a ensuite indiqué qu'il reviendrait tenter sa chance sur les routes du Ronde. "Ce fut finalement une très grande expérience, une course incroyable et je salue le travail parfait de toute l'équipe. J'ai apprécié l'énorme ambiance dans les montées. Mais je reste déçu de ma quatrième place. Je l'ai montré quand j'ai franchi la ligne. Je n'ai pas pu faire mon sprint tout simplement parce que j'ai été enfermé, ce qui peut arriver dans le cyclisme. Je n'en veux à personne pour cela, je me suis juste senti frustré de ne pas avoir pu jouer ma carte à fond dans les cent derniers mètres de la course."

Tadej Pogacar a été impressionnant de puissance dans le Vieux Quaremont et le Paterberg, ce qui a catalysé le scénario final de la course. "J'aime vraiment le Vieux Quaremont, l'ambiance vous donne la chair de poule. On avait reconnu l'endroit samedi et on avait décidé que je devais accélérer à cet endroit, car la côte est une des plus dures et des plus longues de la course, un avantage pour moi. Dans le Paterberg, j'ai essayé de lâcher Mathieu van der Poel mais j'avoue que je n'ai pas eu assez de puissances dans les jambes pour arriver à mes fins. En fait, j'adore cette course, je l'avoue. Je reviendrai, c'est certain."

Dylan van Baarle deuxième du Ronde: "Je ne pensais plus pouvoir sprinter pour la victoire"

Le Néerlandais Dylan van Baarle s'est lui classé deuxième du sprint du Tour des Flandres, un sprint pour la victoire qu'il ne pensait plus disputer. Déjà deuxième des Mondiaux de Louvain en septembre 2021, le Néerlandais est une nouvelle fois passé à côté d'un probant succès sur le sol belge. "Je ne pensais plus pouvoir sprinter pour la victoire", a expliqué le pensionnaire de la formation INEOS Grenadiers. "Nous avions surtout dû continuer à rouler pour éviter un retour de l'arrière. Et puis, nous sommes revenus sur Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar. Il a fallu prendre une décision en un quart de seconde. Les deux avaient ralenti et nous les avons repris. Mais, à ce jeu, Pogacar s'est laissé enfermer. Sur le coup, il ne nous a pas adressé de félicitations, on peut s'en douter."

Le Slovène, finalement quatrième, était déçu de son résultat et a exprimé son mécontentement d'un geste rageur. "Personnellement, j'ai simplement joué mon sprint et il n'y avait plus de place pour Pogacar. Ce fut une très belle course, une belle aventure à regarder. Nous disputons jusqu'ici une belle saison de classiques avec l'équipe, nous avons roulé de très belles courses. Au Tour des Flandres, nous voulions jouer la gagne. Mais quand Van der Poel et Pogacar sont partis dans la finale, j'ai dû garder mon tempo, pour éviter d'exploser comme Fred Wright. Il faut savoir où sont ses limites. Je veux aussi saluer Mathieu van der Poel pour sa victoire, c'est incroyable quand on sait d'où il revient."

Dylan van Baarle, 29 ans, compte cinq succès chez les professionnels, dont A Travers la Flandre en 2021.

Valentin Madouas 3e et heureux de pouvoir monter sur un premier podium dans un Monument

Le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) s'est classé troisième d'un sprint inattendu au terme du Tour des Flandres 2022. Revenu in extremis avec le Néerlandais Dylan van Baarle sur le duo de tête, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar, qui avait temporisé, il a lancé le sprint de l'arrière avec Van Baarle et s'est classé 3e. "C'est super de pouvoir monter sur le podium d'un Monument comme le Tour des Flandres", a dit le Français de 25 ans, natif de Brest. "J'espérais être présent dans la finale mais pas spécialement jouer la victoire au sprint. Venant lancé de l'arrière, je suis arrivé plus vite que les deux hommes de tête et j'ai même pris les devants à un moment, mais j'ai ressenti des crampes. Je suis troisième et je suis content de mon résultat."

Le natif de Brest estime avoir passé un cap cette saison. "Je me suis retrouvé dans la finale avec Pogacar et Van der Poel, les deux meilleurs, j'ai toujours pensé que nous pouvions les rejoindre pour le sprint parce que dans une course, tout est toujours possible, les leaders peuvent toujours se regarder et se faire reprendre. Cela s'est vérifié. Je pense que, sur un Tour des Flandres, il faut donner le maximum, se donner à la limite tout en gardant des forces pour la finale Je reviendrai pour faire mieux sur cette course."

La France attend un vainqueur sur les routes du Ronde depuis 1992 et le sacre de Jacky Durand. "Ce serait magnifique qu'un jour je puisse à mon tour inscrire mon nom au palmarès", a ponctué Madouas, deux victoires chez les pros avec Paris-Bourges (2018) et La Polynormande (2021).