En enlevant dimanche sur les grands boulevards madrilènes la dernière étape et le classement final de la Vuelta, Pascal Ackermann et Primoz Roglic ont mis fin à une saison qui n’a jamais eu son pareil en un peu plus d’un siècle et demi. L’épidémie de coronavirus et tout ce qu’elle a généré comme conséquences, annulations, reports, fait que le millésime 2020 restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui aiment le cyclisme. En dix points, nous vous proposons de revivre sur deux jours les faits marquants de cette saison si particulière qui nous a généralement offert de belles courses, parfois même magnifiques, un grand lot d’émotions, de nombreux exploits et, malheureusement, quelques drames aussi. Une année cycliste 2020 dont les Belges ont régulièrement été les principaux acteurs.

1 Gagnants du printemps, perdants de l’été