Tadej Pogacar est un homme de goût… à l’appétit d’ogre. Vainqueur du Tour de France 2020 pour sa découverte de la Grande Boucle, le Slovène a donné un écho monumental à sa première victoire sur une course d’un jour en remportant dimanche Liège-Bastogne-Liège en réglant au sprint un quatuor cinq étoiles (Alaphilippe-Gaudu-Valverde-Woods).

Déjà troisième de la Doyenne l’année dernière, le coureur de chez UAE Team Emirates a confirmé son appétence pour des classiques auxquelles il refuse de renoncer sur l’autel d’une hyperspécialisation qui détourne toutefois de moins en moins les rois des épreuves de trois semaines des plus belles classiques du calendrier. "J’aime vraiment ces courses et sais qu’elles me conviennent", avait confié le résident monégasque en ouverture d’une semaine wallonne dont il avait été privé du premier chapitre.



