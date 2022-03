Un an après le plus grand succès de sa carrière, Jasper Stuyven raconte une journée qui a changé sa vie entre considérations tactiques et amusantes anecdotes.

Qui donc aurait bien pu croire qu’un air de techno flamande (Links Rechts de Snollebollekes) deviendrait un jour l’hymne de la victoire d’une formation cycliste américano-italienne recensant douze nationalités différentes parmi son noyau ? Popularisé par Jasper Stuyven et les coureurs de l’équipe Trek-Segafredo lors de la célébration du succès du Louvaniste sur le dernier Milan-Sanremo, le morceau a fait le tour de la toile où il dépasse désormais les… 25 millions (!) de vues sur YouTube. "Même le groupe des grimpeurs utilise désormais cette chanson pour fêter les victoires", sourit le 14e vainqueur belge de la Primavera. Bien en jambes sur un Paris-Nice au cours duquel il a poursuivi sa montée en puissance dans la perspective des grandes classiques qui le font rêver, le résident monégasque a accepté de revenir pour nous sur le plus grand succès de sa carrière dans un monologue qui mêle considérations tactiques et amusantes anecdotes.

(...)