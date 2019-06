Des cyclistes se plaignent du comportement déplacé de leur manager.

Trois cyclistes de l'équipe belge Health Mate Ladies accusent leur directeur, Patrick Van Gansen (54 ans), de violences psychologiques et de comportement sexuellement inapproprié. Les trois femmes ont introduit une plainte auprès de la commission éthique de l'Union cycliste internationale (UCI), rapporte la presse flamande mercredi. Après une démarche similaire entreprise auprès de l'UCI par des cyclistes suédoise et française, c'est cette fois l'Israélienne Esther Meisels (23 ans) qui accuse M. Van Gansen. Elle affirme qu'il a usé de sa position de pouvoir pour exiger des gestes d'affection non désirés en échange de contrats. "Il voulait toujours faire un câlin avant que j'aille dormir. Il m'embrassait souvent sur le front et me demandait de l'embrasser."

M. Van Gansen dément de tels agissements. Selon lui, il s'agit de propos portés par des cyclistes frustrées qui ne réalisent pas de bonnes performances.