Certes, ce n’était pas une épreuve World Tour et ses détracteurs ont directement bondi sur le niveau de ce Tour du Danemark. Mais il fallait parvenir à le gagner. Et Remco Evenepoel l’a fait. Avec la manière. Avec panache et son échappée victorieuse de vendredi. Avant de mettre les points sur les “i” en dominant le chrono final, samedi. Sur un parcours court, urbain et sinueux.