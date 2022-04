Remco Evenepoel a toujours eu le souci du détail. Quand il se fixe un objectif à atteindre, il ne laisse rien au hasard et programme tout en fonction de celui-ci. L’été dernier, quand il rêvait d’une médaille olympique, il ne s’y était pas bien pris. "Cela avait tourné à l’obsession. Je ne pensais plus qu’à ça et m’étais refermé sur moi-même", avait-il concédé.