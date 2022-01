Une très belle, très longue et très riche page du cyclisme va se tourner à la fin de la saison. Avec la fin de carrière annoncée de Philippe Gilbert. Pour ses derniers mois au cœur du peloton, le Liégeois ne veut pas se contenter d’une tournée d’adieux. Il veut finir sur une bonne note. Entretien.

Philippe, comment vivez-vous ce stage de préparation, en Espagne, avant votre dernière saison. Il est spécial ?

"C’est d’abord un bon stage : on a bien travaillé. S’il est spécial ? Oui et non. J’ai abordé mon hiver normalement, en respectant chaque niveau et chaque étape d’entraînement. Dans le but de m’améliorer. J’ai toujours aimé ça : travailler pour aller chercher la meilleure condition. Je sens que mon niveau s’améliore : c’est motivant et passionnant."

(...)