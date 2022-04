Philippe Gilbert se présentera pour la 15e fois au départ de l’Amstel Gold Race dimanche. La classique du Limbourg néerlandais est celle qui lui a le plus réussi au cours de sa carrière. Sur les pentes du Cauberg, le Liégeois a fait parler sa puissance et son explosivité pour s’imposer quatre fois et l’on peut aussi ajouter à ce carré de succès, celui conquis en 2012 lors du championnat du monde disputé sur les mêmes routes. À 39 ans bien sonnés, Gilbert aborde donc l’Amstel pour la dernière fois, pas nécessairement dans les meilleures conditions mais avec un moral revigoré.