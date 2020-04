Le Néerlandais est sceptique par rapport aux courses sur rouleaux.

Cela va bientôt faire un an qu’il n’a plus couru, Tom Dumoulin. L’ancien vainqueur du Giro a mis du temps à se remettre de sa chute sur le dernier Tour d’Italie et avait été contraint de mettre un terme à sa saison 2019 dès le mois de juin, allant ensuite de contretemps en contretemps au niveau de la pleine récupération physique de son genou.

En cette période de crise du coronavirus, il prend son mal en patience. Tout en soulignant qu’il n’apprécie pas trop les courses virtuelles. "C’est mieux que rien", a-t-il commenté à De Limburger. "Mais cela ne se rapproche pas trop du vrai travail. Les résultats ne sont pas fiables. Ils ne veulent rien dire. Selon moi Wout Van Aert est le roi de la puissance de pédalage mais il n’a terminé que dixième du Tour des Flandres virtuel. Les participants roulent sur des rouleaux de marques différentes qui ne sont pas bien calibrés. Il faut aussi que le poids soit indiqué avec exactitude, sinon, ce n’est pas juste. J’ai par exemple roulé l’Amstel Gold Race virtuelle avec une moyenne de 250 watts. La plupart des cyclos ne tiennent pas ce wattage, mais j’ai pourtant dépassé peu de monde."

Il a aussi ajouté qu’il ne fixe pour l’instant rien de précis comme objectif. "Je veille à rester en forme, mais sans penser à un but précis : personne ne peut dire à l’heure actuelle si le Tour de France aura lieu. Si je crois les virologues, j’ai même l’impression qu’il y a peu de chance…"