Pour une fois, Tim Declercq aura le beau rôle Cyclisme Nicolas Christiaens © Belga

Ce dimanche, Tim Declercq aura peut-être le meilleur rôle de sa carrière. Il sera encouragé comme jamais sur le bord des routes et son travail de sape servira plusieurs leaders. Un commentaire de Nicolas Christiaens.



Comme toujours, Tim Declercq sera le premier coureur de son équipe mis à contribution ce dimanche. "El Tractor" va se poster en tête de peloton dès que l'échappée matinale se sera formée et se garera environ 150 kilomètres plus loin. Cela fera de lui le coureur le plus en vue de ce Mondial et peut-être l'un des plus encouragés. D'autant plus qu'il évoluera à domicile, à Louvain.



