Le passage à la troisième décennie du XXIe siècle n’a rien changé. Mathieu Van der Poel est toujours aussi impressionnant. À Baal, le no 1 mondial a commencé l’année 2020 comme il avait terminé la précédente, lundi, à Bredene, en gagnant ! Quarante-huit heures plus tôt, MvdP avait enlevé sa 48e victoire en 75 épreuves disputées en 2019 dans les trois disciplines différentes, le cyclo-cross, où il s’est imposé à 28 reprises sur 29, le vélo tout terrain et la route, mettant ainsi un terme à une année exceptionnelle.

(...)