Dans un calendrier particulièrement dense, la 101e édition de la Brussels Cycling Classic, l’héritière de Paris-Bruxelles, se dispute ce samedi sur un parcours un peu plus musclé encore. En plus des habituelles traversées des Brabants flamand et wallon, le tracé comporte en effet une double boucle autour de Grammont avec autant d’ascensions du célèbre Mur, de son petit frère le Bosberg et du Congoberg. Autant de difficultés qui devraient décanter la course et lancer la finale en ne laissant plus aux prises que les plus costauds.