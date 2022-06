"Remco is van ons olé olééé !" La 25e édition du championnat de Belgique avait beau se tenir jeudi à Gavere, dans le jardin de Victor Campenaerts, le Brabançon et ses supporters semblaient avoir annexé une bonne partie de la commune de la périphérie gantoise dans la fin d’une après-midi surchauffée. Entonnée par le nouveau champion de Belgique de contre-la-montre lui-même dans la foulée immédiate d’une Brabançonne qu’il chanta la main posée sur le cœur, l’hymne (traduisez par ‘Remco est des nôtres’) à la gloire d’Evenepoel a longtemps résonné aux abords de Nijverheidstraat où était tracé la ligne d’arrivée.

En devançant son équipier et tenant du titre Yves Lampaert de 37 secondes sur les 34,8 kilomètres (Campenaerts troisième à 1:34) d’un circuit technique à couvrir à trois reprises, le coureur de chez Quick-Step Alpha Vinyl s’est offert un premier paletot tricolore chez les pros après ceux (chrono et course en ligne) glanés il y a quatre ans déjà dans la catégorie juniors.

