Avec la fin de la saison sur route, la plupart des coureurs profitent de vacances bien méritées. Si pour d'autres, la saison de cyclo-cross est bien entamée et va entrer dans une nouvelle phase avec deux courses très importantes ce week-end à Overijse et sur les flancs du Koppenberg, Remco Evenepoel va sortir de son repos l'espace de quelques heures : le Brabançon va participer ce dimanche à la gravel race "The Hell of the Mid-West" dans le Kansas.