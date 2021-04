Plusieurs gros poissons manqueront à l'appel lors des championnats de Belgique de chrono selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. En tête de gondole: Wout Van Aert et Remco Evenepoel.

Pour le premier cité, Jumbo-Visma réfléchit à cette possibilité depuis une semaine. Et l'équipe a pris sa décision: le Belge de 26 ans terminera son stage en altitude dans les Alpes afin de bien se préparer pour le Tour de France et les JO. Il ne défendra donc pas son titre le 16 juin à Ingelmunster.

Ce sont les mêmes raisons qui poussent le second à ne pas participer au championnat de Belgique. Car le Brabançon retrouvera lui le Giro le 8 mai et partira ensuite en stage en altitude par après. Il s'agit de sa première course en neuf mois. Le jeune prodige a surtout deux objectifs pour sa fin d'année: la course sur route et le contre-la-montre aux Jeux de Tokyo.

Si la course se trouve amputée de deux des coureurs les plus emblématiques, cela signifie que la victoire finale sera très ouverte. Les deux hommes à abattre seront Yves Lampaert et Victor Campenaerts.