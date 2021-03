Pourquoi Wout Van Aert peut espérer battre Bernal et Pogacar à Tirreno Cyclisme100% Web Nicolas Christiaens © Belga

Le coureur d'Herentals s'aligne sur la course des deux mers avec un statut inédit de leader pour le classement général.



Plus qu'une simple préparation aux classiques, le Tirreno-Adriatico de Wout Van Aert pourrait influencer la suite de sa carrière. Pour la première fois, Jumbo-Visma en fera son leader unique au classement général d'une course d'une semaine. Inutile de préciser que si l'expérience est un succès, et nous pensons qu'elle a de bonnes chances de l'être, le fantasme de le voir endosser le statut de leader sur un grand tour sera à nouveau d'actualité.