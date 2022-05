Le mercato cycliste ne s'ouvrira que le 1er août prochain mais les discussions et les rumeurs vont déjà bon train dans le peloton. Ainsi, cette semaine, on apprenait que Tim Merlier avait un accord verbal avec l'équipe Soudal - Quick Step (l'actuel Quick Step Alpha Vinyl) en vue de la saison prochaine. Lors de notre podcast Radio Peloton à la mi-avril, Patrick Lefevere avait déjà évoqué le prochain mercato : "J’ai envie d’avoir de nouveau un vrai sprinter belge dans nos rangs. Je sais que Merlier sera libre à la fin de la saison…", avait expliqué le patron de l'équipe belge à notre micro.

Avec Jakobsen et Merlier (le transfert n'a pas encore été officialisé mais les rumeurs en cyclisme sont très souvent avérées) dans ses rangs, la formation Quick Step comptera donc deux des meilleurs sprinteurs du monde la saison prochaine. Ce qui pose inévitablement la question de l'avenir de Mark Cavendish dans la formation belge. Le Britannique de bientôt 37 ans (il les aura ce dimanche) arrive en fin de contrat chez Quick Step et il n'y aura sans doute plus de place pour lui la saison prochaine.

Après trois ans de galère, Cavendish avait retrouvé une forme exceptionnelle la saison dernière avec le Wolfpack, remportant notamment quatre étapes du Tour de France. S'il a pu prolonger son bail dans l'équipe de Patrick Lefevere pour une saison supplémentaire, des tensions seraient apparues entre la direction de l'équipe belge et le sprinteur de l'Île de Man, Cavendish encaissant plutôt mal sa non-sélection pour Milan-Sanremo en mars, malgré le forfait du sprinteur numéro un de l'équipe, Fabio Jakobsen ainsi que celle du champion du monde Julian Alaphilippe.

S'il n'est pas conservé chez Quick Step (ce qui semble donc très peu probable), Cavendish ne compte pas pour autant arrêter sa carrière. Le coureur aurait demandé à son management de lui trouver une autre équipe pour l'année prochaine. Et il a déjà annoncé qu'il voulait continuer plusieurs années : "Je veux continuer encore au moins deux saisons", a-t-il confié en marge du Giro, dont il a remporté la deuxième étape, "je ne veux pas seulement continuer à rouler mais je sens que je peux être compétitif au moins pour deux ans, peut-être plus..."

Reste à savoir si ce sera encore le cas loin du giron de l'équipe belge...