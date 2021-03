Le Belge va devoir dompter la montagne ce samedi s’il veut remporter la course des deux mers.

Comme il l’avait annoncé en début de semaine avant le départ de Tirreno-Adriatico, Wout Van Aert vise un bon classement général sur la première course par étapes italienne de la saison. Bombardé leader de Jumbo-Visma sur la course des deux mers en raison de la présence de Roglic, Bennett et Kruijswijk sur Paris-Nice, le Belge peut pour la toute première fois jouer sa carte dans une course d’une semaine.