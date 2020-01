Un mois et demi à peine après l’officialisation de son transfert chez Deceuninck-Quick Step, Sam Bennett a déjà remporté sa première victoire sous la vareuse de l’équipe belge à Tanunda, lieu d’arrivée de la 1re étape du Tour Down Under.

En devançant sur la ligne notre compatriote Jasper Philipsen et le Slovaque Erik Baska, le champion d’Irlande a permis au Wolfpack de lever les bras dès la première course de la saison, comme l’an dernier.



(...)