Greg Van Avermaet a remporté la 3e étape du Tour de Valence (2.1), vendredi, entre Quart de Poblet et Chera (191 km), en Espagne. Le champion olympique a devancé au sprint l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) et l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana).

Van Avermaet décroche sa première victoire sous le maillot de l'équipe CCC, qui a remplacé BMC dans le peloton. C'est la troisième victoire belge en 2019, après Jasper Philipsen (Down Under) et Tim Wellens (Majorque).