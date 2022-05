Il y a des scénarios de course qui peuvent s’écrire à l’avance. Ce jeudi, le profil accidenté de l’étape du jour, entre Parme et Gênes, semblait taillé pour une longue échappée de baroudeurs… et pour un certain Mathieu van der Poel. S’il a fallu plus d’une heure (à 54 km/h de moyenne !) et une grosse bagarre pour que le bon coup finisse par sortir, sous la forme d’une échappée de plus de 20 coureurs, les présomptions ont été respectées.