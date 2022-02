Toujours engagé, l’année dernière, dans la préparation de sa campagne sur route au moment de l’ouverture de la saison cycliste en Belgique, Wout van Aert a choisi de faire son retour sur le Circuit Het Nieuwsblad, ce samedi, en même temps que le public retrouvera les travées du Kuipke (où aura lieu la présentation des équipes). Un ingrédient de choix qui doit donner un peu plus de saveur encore à la première classique d’une campagne que le coureur de chez Jumbo-Visma abordera dans un contexte très différent de celui d’il y a douze mois. La preuve.

1. Préparation : une base foncière plus importante.

Même s’il reste l’un des meilleurs spécialistes du chrono au monde, Wout van Aert a apprécié de ne pas être engagé, cet hiver, dans une course contre-la-montre au moment d’aborder la préparation de sa saison sur route. C’est précisément dans cette volonté que l’Anversois et le staff de l’équipe Jumbo-Visma avaient, très tôt, opéré le choix de faire l’impasse sur le Mondial de cyclo-cross aux États-Unis (Fayetteville) et de clore la campagne dans les labourés au soir du championnat de Belgique (9 janvier).

