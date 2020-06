L’équipe française B&B Hotels – Vital Concept a présélectionné une dizaine de coureurs parmi lesquels la formation de Jérôme Pineau devrait désigner les huit coureurs qui disputeront le Tour de France (29 août au 20 septembre).

Dans ces dix coureurs, figurent deux des cinq Belges de l’équipe qui disputera pour la première fois la Grande Boucle. Il s’agit de Frederik Backaert et de Jens Debusschere qui, tous deux, ont déjà participé à la course au maillot jaune, à deux reprises pour le premier et à trois pour l’ancien champion de Belgique.

"On a désigné dix coureurs, afin de former deux groupes de cinq qui vont préparer le Tour au mieux, en évitant au maximum les risques sanitaires", explique Jérôme Pineau, le manager de la formation procontinentale. "Bien sûr, au fil des semaines et des premières courses, cela peut évoluer un peu, un coureur qui se révèle, un autre qui se blesse… mais normalement, les huit du Tour de France sont parmi eux. Nous allons au Tour non pour le gagner, mais pour enlever une étape, voire plusieurs. Pour cela, nous avons deux noyaux en fonction de nos atouts. Un autour de Bryan Coquard, pour les sprints, avec Frederik Backaert, Jens Debusschere, Cyril Barthe et Kévin Reza. L’autre, pour les étapes de montagne et accidentées, avec Pierre Rolland en fer de lance, avec Cyril Gautier, Quentin Pacher, Sebastian Schönberger et le jeune Maxime Chevalier. "