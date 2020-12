Les mentalités évoluent. Cette réalité s’applique aussi au sport en général et au cyclisme en particulier. En 2021, Cherie Pridham deviendra ainsi la première directrice sportive du WorldTour au sein de la formation Israël Start-Up Nation. "Je me sens vraiment fière et privilégiée d’être la première femme à occuper le poste de directrice sportive à ce niveau, en rejoignant l’une des meilleures équipes du monde", a réagi la Britannique de 48 ans dans un communiqué de sa future formation.