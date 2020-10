"Je suis très heureux d'être là et j'ai hâte de commencer la course", déclare sur le site de la Vuelta Primoz Roglic, qui s'est fait souffler la victoire au Tour de France par son compatriote Tadej Pogacar après le chrono de la Planche des Belles Filles l'avant-dernier jour de course.

Après le Tour, l'ancien spécialiste du saut à skis a terminé 6e des Mondiaux et a remporté Liège-Bastogne-Liège. "Tout est allé très vite, le Tour s'est passé comme vous le savez et je suis passé très vite à la suite : les Mondiaux, puis Liège et maintenant je suis ici, avec l'envie qu'on puisse faire de notre mieux avec Tom", dit Roglic en faisant référence à Tom Dumoulin.

"Ce sera pareil que sur le Tour, nous sommes ici avec une équipe forte, avec deux leaders et nous verrons bien qui est le plus en forme. Il y a des étapes difficiles dès les premiers jours et j'aime bien ça, parce que nous avons envie de courir".