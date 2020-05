Tadej Pogacar a prolongé son contrat avec l’équipe UAE Team Emirates au sein de laquelle le jeune prodige slovène restera jusqu’à la fin de 2024.

"Je suis heureux de poursuivre avec l’équipe des Emirats Arabes Unis", dit le Slovène, qui, en à peine un an chez les professionnels s’est hissé au 10e rang mondial. "J’ai commencé ici et je me sens très à l’aise avec tout le monde. Je crois en l’équipe et je veux faire partie de ce projet ambitieux. Les cinq prochaines années seront fondamentales pour l’équipe et pour ma carrière, avec l’espoir qu’ils seront des années fructueuses pour les deux parties ".

Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, le président de l’équipe émiratie, s'est montré enchanté par cette prolongation.

"Notre équipe a un plan à long terme et nous sommes heureux qu’un jeune homme aussi talentueux comme Tadej s’est engagé dans notre projet", dit-il. "Nous sommes une équipe jeune mais très ambitieuse. L’objectif n’est pas seulement de gagner les courses les plus importantes au monde, mais aussi de promouvoir des modes de vie sains aux Emirats Arabes Unis. Tadej aidera dans les deux sens parce qu’aux Emirats Arabes Unis, les gens sont devenus dingues de l’équipe et de ses coureurs."

Mauro Gianetti, le patron de l’équipe, confirme à propos du vainqueur du Tour de Californie, 3e et meilleur jeune de la Vuelta en 2019.

" Les deux parties étaient prêtes à prolonger à nouveau le contrat (NdlR : il avait été renouvelé pour la première fois jusqu’à la fin de 2022)", explique le manager suisse. "Tadej représente le type de coureur que chaque équipe aimerait : talentueux avec une forte volonté d’apprendre tous les jours. Des valeurs qui le mèneront au sommet du cyclisme mondial. Tadej a conquis tout le monde - non seulement avec ses résultats, mais aussi avec son attitude. Le reste était juste une question de faire la paperasse."