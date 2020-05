Quadruple champion du monde de cyclisme sur piste, Maximilian Levy a annoncé lundi à la télévision allemande qu'il allait mettre un terme à sa carrière à la fin de l'année 2021, après avoir disputé, espère-t-il, une quatrième fois les Jeux Olympiques.

"La première question que je me suis posée était: est-ce que tu es encore motivé et la réponse était oui", a expliqué Levy, 32 ans, qui a donc décidé de poursuivre encore une saison et d'achever sa carrière fin 2021.

Maximilian Levy avait acquis son billet pour Tokyo lors des Mondiaux de cyclisme sur piste à Berlin en février. Il a conquis trois médailles olympiques, en argent sur le keirin à Londres en 2012, le bronze sur le sprint par équipes en 2008 à Pékin et en 2012 aussi. Il était également aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Il a glané ses titres de champion du monde sur la piste dans l'épreuve du keirin (2009) et dans le sprint par équipes (2010, 2011 et 2013).