Si le vélo vous manque, et on n’en doute pas une seconde, il y a quelques alternatives télévisées actuellement.

Avec des retransmissions. Ou avec des documentaires. Comme celui consacré aux Movistar d’Alejandro Valverde, disponible sur Netflix ("Dans la roue de l’équipe Movistar").

Dans un épisode, l’Espagnol a déclaré que sa chute à l’entraînement, quelques jours avant le Liège-Bastogne-Liège 2019, avait été causée par un… wheeling raté. Cette chute avait eu de fâcheuses conséquences pour celui qui était alors champion du monde. Le spécialiste des Ardennaises avait été contraint d’abandonner à plus de cent kilomètres de l’arrivée. "Pour rigoler, j’avais voulu imiter Mathieu van der Poel et je me suis retrouvé au sol", a-t-il déclaré.