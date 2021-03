Il y a désormais un peu plus de trois ans que Mark Cavendish n’a plus levé les bras en remportant une course. C’était le 6 février 2018, au terme de la 3e étape du Tour de Dubai.

Depuis, on le sait, le Britannique a connu de sérieux déboires, physiques et psychologiques. À 35 ans bien sonnés, il tente de se relancer une dernière fois...